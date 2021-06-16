Чому уряд зупиняє блоки АЕС, але хоче підвищувати тарифи

Через настання більш теплої погоди потреба в електроенергії знизилася, і деяких її виробників почали просто відключати, повідомляє Деловая столица.

Однак чому ж під роздачу потрапила дешева атомка?

Блоки — стоп!

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) 13 червня вивела в холодний резерв, планово розвантажила і відключила від мережі енергоблок №4 потужністю 1 ГВт, повідомила пресслужба станції. Пояснили таке рішення просто: в країні значне перевиробництво електроенергії, попит на неї впав, а ціни на ринку знизилися. В таких умовах подальше виробництво стало недоцільним.

Попит на електрику знижується, тому що прийшла більш тепла погода — чим вища температура, тим менше споживання струму в країні. Наприклад, якщо в період з 31 травня по 6 червня середньодобова температура становила 15,1 градуса, то наступного тижня — 7–13 червня — вже 18,3 градуса. Це і призвело до того, що споживання електроенергії за другий тиждень червня знизилося на 1,6% в порівнянні з попереднім.

І ще до того, як 13 червня було відключено енергоблок №4 ЗАЕС, диспетчери обмежували виробництво на інших атомних станціях: 8 червня — на Рівненській АЕС, а пізніше до 86% від номінальної потужності був розвантажений блок №3 Южно-Української АЕС. Всього ж на кінець тижня 7–13 червня сумарні балансові обмеження АЕС становили 1390 МВт.

Енергетика в Україні: хто і скільки виробляє

Атомні станції традиційно є найбільшими виробниками електроенергії в Україні, АЕС працюють в режимі базової потужності — і вдень, і вночі вони виробляють стабільно однакові обсяги електроенергії. При цьому електроенергія АЕС найдешевша в порівнянні з іншими виробниками.

За 7–13 червня частка АЕС в загальному обсязі виробництва електроенергії в країні становила 58,7%. Внесок інших виробників в генерацію електроенергії розподілився наступним чином: частка теплових електростанцій (ТЕС) становила 18,3%, гідроелектростанцій (ГЕС) — 10,9%, сонячних електростанцій (СЕС) — 6,4%, вітрових (ВЕС) — 1, 2%, теплоелектроцентралей (ТЕЦ) — 4%. Ще пів відсотка припадає на інші види генерацій.

Самі собі нашкодили

Нинішня зупинка атомних блоків, на яких виробляється найдешевша електроенергія, — це очікувана історія, зазначає член колегії Держатомрегулювання Ольга Кошарна. За її словами, атомні станції повинні працювати на повну потужність в осінньо-зимовий період, коли споживання високе, і заробляти гроші. Влітку ж усім виробникам електроенергії стає тісно на ринку, який обмежений рамками обсягу її споживання. Тому і доводиться відключати атомні блоки.

Однак атомні електростанції не єдині, хто зараз страждає від надлишку електроенергії на ринку. За даними "Укренерго", в період 7–13 червня обмеження накладалися і на виробників електроенергії з поновлюваних джерел (ВДЕ). Всього за тиждень було вісім таких обмежень, але при цьому, наприклад, 9 червня обмеження досягли майже 2 ГВт. Це означає, що ВДЕ-станціям не дали провести стільки електроенергії, скільки генерують два таких блоки, як зупинений на Запорізькій АЕС. Хоча гроші за невироблену і непродану електроенергію сонячним станціям все одно доведеться заплатити — закон "Про ринок електроенергії" гарантує сонячним електростанціям, що вся їх електроенергія буде викуплена.

Ольга Кошарна пояснює введення обмежень для виробників декількома факторами. Перший — через дощову погоду в річках, на яких розташовані гідроелектростанції, дуже багато води, і компанія "Укргідроенерго" змушена скидати її, виробляючи електроенергію не тільки в період пікового споживання, коли потрібно балансувати енергосистему, а й в інший час доби.

Друга причина обмежень — в Україні побудовано занадто багато сонячних електростанцій, які, як відомо, видають електроенергію тільки вдень. Водночас вітрових станцій або станцій на біогазі, які можуть генерувати електроенергію цілодобово, явно недостатньо. Наприклад, в другий тиждень червня на частку сонячних електростанцій припадало 85% виробництва електроенергії, а на вітрові — тільки 15%.

Через таки дисбаланс виробництво "зеленої" електроенергії (СЕС і ВЕС спільно) на добовому графіку виглядає як тонкий удав, що з'їв величезного слона: рано-вранці — виробництво мінімальне, вдень — максимальне, ввечері — знову мінімальне. Наприклад, станом на пʼяту ранку 14 червня "зелена" енергетика видавала 94 МВт потужності, до 12:00 саме за рахунок включення в роботу сонячних електростанцій вироблення зросло майже в 30 разів — до 2732 МВт, а до 21:00, коли сонце пішло і залишилися тільки вітрові станції, виробництво знизилося до 257 МВт.

Якби частка вітрових станцій була значно більшою, а сонячних — меншою, виробництво "зеленої" електроенергії було б більш рівним протягом доби, а значить, більш легким для балансування системи. Однак нинішній нерівномірний графік виробництва і є тією причиною, через яку енергосистему складно балансувати, використовуються всі доступні методи, в тому числі і примусове обмеження виробництва.

При цьому відключення АЕС від роботи з їх дешевою електроенергією не можна замінити, наприклад, відключенням вугільних ТЕС, які виробляють більш дорогу, ніж АЕС, електроенергію, та ще й коптять небо. Адже вугільні блоки використовуються для балансування системи, та й гроші вони також повинні заробляти — шахтарі, які добувають вугілля для ТЕС, також хочуть отримувати зарплату. А обмежувати вироблення електроенергії на сонячних електростанціях ще більше немає сенсу, оскільки все одно, як зазначалося вище, її потрібно буде оплачувати.

Тим часом уряд, хоч і відкладає остаточне рішення, продовжує виношувати план підвищення тарифів на електроенергію. Дискусія ведеться тільки навколо схеми підвищення (відразу або поступово) і термінів, коли воно почнеться.