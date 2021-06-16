Міноборони передасть на приватизацію три готелі

Міністерство оборони України передасть зі свого портфеля активів три готелі в Києві, Львові та Кривому Розі Фонду державного майна (ФДМ) для подальшої приватизації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів" повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, мовиться про готелі "Власта" у Львові, "Козацький" у Києві і "Братислава" в Кривому Розі.

"Дякуємо міністру оборони, листи вже направлені до Фонду, і сподіваюся, що найближчим часом ці об'єкти підуть на приватизацію", - сказав він.

За його словами, зазначені готелі є неприбутковими.