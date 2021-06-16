Українцям не видають свідоцтва вакцинації: коментарі МОЗ

Деякі українці, які вже отримали дві дози вакцини проти COVID-19, зіштовхнулися з відмовою сімейного лікаря видати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, повідомляє Ліга.net.

Причина, яку називають – відсутність спеціальних бланків жовтого кольору. Через це деяким пацієнтам доводиться приходити до лікаря за довідкою зі своїм жовтим папером.

В Міністерстві охорони здоров’я ж кажуть, що такої вимоги немає. І окремих спеціальних бланків теж немає.

"Немає окремої вимоги щодо кольору паперу, на якому має друкуватися Міжнародне свідоцтво про вакцинацію", – пояснили у МОЗ.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію і COVID-сертифікати, які впроваджують з 1 липня, – це різні документи. Свідоцтво про вакцинацію – це документ про зроблені щеплення, який відповідає міжнародним медико-санітарним нормам, затвердженим ВООЗ у 2005 році. У такі свідоцтва ще до пандемії коронавірусу вносили дані про щеплення проти грипу, поліомієліту, кору та інших інфекційних захворювань.

Свідоцтво про вакцинацію може отримати людина, яка повністю вакцинована проти COVID-19, тобто отримала дві дози. А якщо ви досі не отримали другу дозу, а вже час – МОЗ пояснило, як діяти.

Документ видають тільки в паперовій формі. Цим займається сімейний лікар. Той має роздрукувати свідоцтво через медичну картку пацієнта з електронної системи охорони здоров'я, де є дані про вакцинацію пацієнта, наприклад, портал Helsi.

Деякі лікарі також кажуть, що їм ще мають провести тренінг, як видавати свідоцтва. Але інші при цьому вже видають документи без проблем.

Яким є міжнародне свідоцтво і що в ньому пишуть

Документ має такий вигляд на білому папері.

Джерело: facebook.com/nataliya.timko

По суті, це надруковані на папері формату А4 будь-якого кольору дані про вакцинацію, взяті з медичної інформаційної системи з печаткою лікаря та підписом пацієнта.

У МОЗ пояснюють:

свідоцтво заповнюється на основі даних про щеплення, внесених до електронної системи охорони здоров'я;

заповнюється англійською або французькою мовою, додатково також українською мовою;

містить персональні дані пацієнта (прізвище та ім’я латинкою записуватиметься так само, як у закордонному паспорті громадянина, або за правилами транслітерації), а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо);

обов’язково має офіційний штамп закладу охорони здоров'я та підпис лікаря;

має бути підписане пацієнтом або його уповноваженим представником.

Також у МОЗ додають, що свідоцтво буде дійсним лише в тому випадку, якщо введена вакцина схвалена до екстреного застосування ВООЗ.

Термін дії свідоцтва – один рік з можливістю продовження.

"Якщо в людини є абсолютні протипоказання до проведення щеплення проти COVID-19, замість свідоцтва на вимогу пацієнта надається письмове роз'яснення українською та/або англійською мовою з переліком підстав для такого рішення", – пояснили в МОЗ.

Деякі користувачі зазначають, що вже отримали такі свідоцтва і встигли навіть з’їздити з ними за кордон. В аеропорту, кажуть, приймають роздрукований документ на білому аркуші й без результатів ПЛР-тесту. Йдеться про поїздки до Туреччини та Болгарії.