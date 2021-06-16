Ferrari анонсувала дату дебюту гібридного суперкара

Італійська компанія Ferrari 24 червня представить гібридний суперкар з мотором V6. Новинка стане наступним кроком компанії на шляху до екологічно чистого майбутнього бренду, повідомляє Обозреватель.

Два роки тому компанія Ferrari представила перший у своїй історії гібридний суперкар SF90 Stradale з V8 і трьома електромоторами. Сумарна потужність такого силового агрегату досягає 1000 к.с.

Тепер прийшла черга моделі простіше і дешевше, адже не кожному по кишені авто за 430 тисяч євро, нехай й з "гарцюють жеребцем" на капоті. Тому вже 24 червня ми станемо свідками появи нового гібридного Ferrari, про що повідомляє пресс-служба на своєму Youtube-каналі.

Ferrari SF90 Stradale. Джерело: Ferrari

Автомобіль неодноразово протягом року попадався на очі фотошпигунів. Новинка, що отримала кодове позначення F171, отримає гібридний силовий агрегат. Він буде складатися з 3-літрового бензинового мотора V6 з двома турбінами та тягового електродвигуна, який дозволить автомобілю пересуватися без шкідливих викидів в атмосферу.

SF90 Stradale оснащується V8 і трьома електромоторами. Джерело: Ferrari

Ferrari F171 покликаний скласти конкуренцію гібридного 670-сильному McLaren Artura. За своїми технічними та динамічними характеристиками новинка буде близька до Ferrari F8 Tributo, але за менші гроші й без восьмицилиндрового двигуна.

Зовнішній вигляд автомобіля поки залишається таємницею за сімома печатками, але передбачається, що він успадкує ряд стилістичних елементів від флагманського Ferrari SF90 Stradale.