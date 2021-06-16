Біткоїн злетів на 20% за тиждень

Після визнання біткоїна платіжним засобом в Сальвадорі курс цієї криптовалюти за тиждень виріс на 20%. На піку біткоїн досягав 41 тис. доларів і в результаті закріпився на позначці 40 тис. доларів, повідомляє Сегодня.

Ринок криптовалют піднісся навіть незважаючи на невелике населення Сальвадора (всього 6,5 млн людей) і те, що міністр праці та соціального забезпечення цієї країни заявив: вони ще не готові використовувати біткоїни для виплати заробітної плати.

За даними CoinDesk, а першій половині дня 16 червня біткоїн торгується по 40 тис. доларів за монету. Капіталізація криптовалюти становить 750 млрд доларів.

Курс біткоїна 16 червня

Крім того, стало відомо, що об'єднані Арабські Емірати планують до 2030 року подвоїти ВВП за рахунок криптовалют і блокчейну.

На тлі такого оптимізму один з найбільших інвесторів в біткоїни, голова MicroStrategy Майкл Сейлор в інтерв'ю CNBC заявив, що ця криптовалюта не єдина, яку попереду чекає світле майбутнє.

Сейлор звернув увагу на те, що криптовалюти служать різним цілям. Наприклад, біткоїн він назвав "цифровою власністю" , що може служити інструментом для збереження заощаджень. У другій за капіталізацією криптовалюті – Ethereum – Сейлор побачив актив, що здатний, на його думку, змінити традиційний ринок фінансових послуг.