Доза Pfizer після AstraZeneca показала несподівану ефективність

Доза Pfizer після AstraZeneca показала несподівану ефективність

Німецькі вчені перевірили змішаний режим антикоронавірусної вакцинації, та прийшли до позитивних висновків. Якщо перша доза була векторною вакциною (Oxford-AstraZeneca), то отримання другої дози мРНК-вакциною (Pfizer/BioNTech або Moderna) дасть посилену й безпечну імунну відповідь, повідомляє Ліга.net.

Дослідження викладено як препринт (результати не перевірені незалежними експертами – прим. ред.) на medRxiv.

На червень 2021 роки вже кілька країн рекомендують змішану схему: давати мРНК-вакцину після першої дози векторної вакцини.

Співробітники Саарського університету провели дослідження за участю 216 осіб. Серед них 97 отримали змішану вакцинацію: перша доза – векторною "АстраЗенека", друга – мРНК. Ще 55 і 64 учасників прищепили однаковими дозами: векторна → векторна або мРНК → мРНК відповідно.

Зразки крові брали у людей в середньому через два тижні після другої дози.

IgG-антитіла в S-білку вірусу з'явилися у 215 з 216 осіб після імунізації. Їх рівні після змішаної схеми були приблизно такими ж, як і в групі мРНК → мРНК. Однак рівні IgG після вакцинації векторна → векторна були значно нижче.

Ця різниця також спостерігалася в активності нейтралізувальних антитіл. У більшості людей в групах векторна → мРНК і мРНК → мРНК була 100% нищівна для вірусу активність сироватки, але вона була значно нижче в групі векторна → векторна.

Змішаний режим також приводив до появи специфічних до S-білків вірусу CD4-лімфоцитів, які були значно більш вираженими, ніж після схеми векторна → векторна, і вище або порівняні по величині після схеми мРНК → мРНК.

Більш того, активність націлених на S-білок CD8-лімфоцитів після змішаної схеми була значно вище, ніж після обох "простих" схем.

Таким чином, роблять висновок автори, застосування змішаної схеми векторна → мРНК дає сильні антитільні й клітинні імунні відповіді з прийнятним профілем реактогенності (безпеки по частині побічок).

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