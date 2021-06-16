Доза Pfizer після AstraZeneca показала несподівану ефективність

Німецькі вчені перевірили змішаний режим антикоронавірусної вакцинації, та прийшли до позитивних висновків. Якщо перша доза була векторною вакциною (Oxford-AstraZeneca), то отримання другої дози мРНК-вакциною (Pfizer/BioNTech або Moderna) дасть посилену й безпечну імунну відповідь, повідомляє Ліга.net.

Дослідження викладено як препринт (результати не перевірені незалежними експертами – прим. ред.) на medRxiv.

На червень 2021 роки вже кілька країн рекомендують змішану схему: давати мРНК-вакцину після першої дози векторної вакцини.

Співробітники Саарського університету провели дослідження за участю 216 осіб. Серед них 97 отримали змішану вакцинацію: перша доза – векторною "АстраЗенека", друга – мРНК. Ще 55 і 64 учасників прищепили однаковими дозами: векторна → векторна або мРНК → мРНК відповідно.

Зразки крові брали у людей в середньому через два тижні після другої дози.

IgG-антитіла в S-білку вірусу з'явилися у 215 з 216 осіб після імунізації. Їх рівні після змішаної схеми були приблизно такими ж, як і в групі мРНК → мРНК. Однак рівні IgG після вакцинації векторна → векторна були значно нижче.

Ця різниця також спостерігалася в активності нейтралізувальних антитіл. У більшості людей в групах векторна → мРНК і мРНК → мРНК була 100% нищівна для вірусу активність сироватки, але вона була значно нижче в групі векторна → векторна.

Змішаний режим також приводив до появи специфічних до S-білків вірусу CD4-лімфоцитів, які були значно більш вираженими, ніж після схеми векторна → векторна, і вище або порівняні по величині після схеми мРНК → мРНК.

Більш того, активність націлених на S-білок CD8-лімфоцитів після змішаної схеми була значно вище, ніж після обох "простих" схем.

Таким чином, роблять висновок автори, застосування змішаної схеми векторна → мРНК дає сильні антитільні й клітинні імунні відповіді з прийнятним профілем реактогенності (безпеки по частині побічок).