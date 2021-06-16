Українцям хочуть скоротити кількість вихідних днів

"Слуги народу" хочуть скасувати перенесення вихідних у разі, якщо свято буде збігатися із суботою або неділею. Це дозволить трохи збільшити кількість робочих днів у році, що, як очікується, поліпшить продуктивність праці і піде на користь економіці країни, повідомляє Обозреватель.

Таку пропозицію глава комітету Ради з питань соцполітики Галина Третьякова разом із групою своїх колег прописала в законопроєкті №4597.

Навіщо хочуть скоротити кількість вихідних?

поява відразу трьох-чотирьох неробочих днів поспіль нібито заважає адаптуватися до робочих буднів;

"Перенесення робочих днів іноді призводить до чотирьох неробочих днів поспіль, що знижує трудову мотивацію, а також негативно впливає на можливість людини адаптуватися до робочого дня, наступного за довгими вихідними" , – йдеться в пояснювальній записці.

багато вихідних поспіль нібито погано впливають на ефективність праці;

"Надмірна кількість переносів робочих днів негативно впливає на продуктивність праці, мінімізує можливості роботи з інвесторами та донорами і загалом формує негативну репутацію бізнесового потенціалу України у світі" , – впевнені автори законопроєкту.

"типова радянська традиція";

"Перенесення робочих днів – типова радянська традиція, яка досі зберігається в деяких пострадянських країнах, зокрема, в Росії" , – написано в документі.

Скільки вихідних заберуть?

Якби документ був ухвалений раніше, то у 2021 році українці відпочивали б на три дні менше. Кількість перенесення робочих днів варіюється: наприклад, Великдень і Трійцю завжди святкують у неділю, отже, вихідний переноситься на понеділок. Інші свята відзначають без прив'язки до дня тижня: це може бути як вихідний, так і будній день.

Всього в Україні є 11 офіційних святкових вихідних. І це менше, ніж у багатьох країнах світу:

Аргентина – 19;

Колумбія – 18;

Японія – 16;

Гонконг – 16;

Таїланд – 15;

Росія – 14;

Малайзія – 14;

Литва – 13;

Італія – 12;

Іспанія – 12.

Чи вплине скасування перенесення вихідних на продуктивність?

Тут питання спірне. У комітеті Верховної Ради з питань соцполітики вважають, що вплине. Водночас опитані експерти менш оптимістично ставляться до нововведення.

"Я не впевнена, що це дасть економічний ефект. Я абсолютно не впевнена, що це посприяє збільшенню продуктивності. Ба більше, я навіть не думаю, що цю ідею потрібно так активно обговорювати" , – розповідає HR-експертка Тетяна Пашкіна.

"У нас дуже багато інших важливіших проблем: гендерна нерівність, сірий ринок тощо" , – каже вона.

Старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко зовсім впевнена, що на продуктивність праці таке нововведення ніяк не вплине. Мовляв, щоб збільшилася продуктивність, потрібно міняти ситуацію в економіці, структуру зайнятості.

"За три дні продуктивність праці ніяк не порушується. Людям потрібно відпочивати, повинні бути можливості кудись поїхати, зустрітися з рідними. Це не найбільше зло: два-три рази на рік перенести вихідні" , – зазначила вона.

Крім того, назвати перенесення вихідних ﻿﻿"радянською традицією" вкрай складно: робити так почали лише 2011 року і передусім через релігійні свята Великдень та Трійцю.

"У Радянському Союзі взагалі не відзначали релігійні свята. А релігійні люди, які всю ніч були на всеношній, наступного дня все одно нормально працювати не будуть" , – говорить вчений.

Документ також не підтримує Головне науково-експертне управління Верховної Ради. Там вважають, що у вихідні дні зазвичай зростає попит, зокрема туристичних і культурних послуг, що загалом позитивно впливає як на інтереси працівників, так і економіки країни.

Саме твердження, що продовження робочого тижня допомагає поліпшити продуктивність праці, неоднозначне. Наприклад, кілька років тому експерти Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) заявили: робочий тиждень необхідно скоротити до 4 днів. Низка країн досі намагається впровадити нововведення і звітує про результати: продуктивність не губиться, а настрій співробітників поліпшується.

Таке нововведення підтримує і Міжнародна організація праці. Там підрахували: тривалість робочого дня і так скорочується. Ще 100 років тому люди працювали в середньому 3 тис. годин на рік. Це виходить приблизно по 13 годин на добу (за п'яти робочих днів на тиждень). Зараз у більшості розвинених країн нормою вважається 8-годинний робочий день.

З огляду на те, що законопроєкт зареєстрували відразу 15 нардепів від монобільшості, а головний автор документа – глава профільного комітету – цілком можливо, що вже незабаром ідею скоротити кількість вихідних підтримають у парламенті.