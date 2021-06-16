Ірландія дозволить в'їзд туристам з України

Ірландія з 19 липня дозволить в'їзд з туристичною метою для мандрівників з країн, що не входять в ЄС, в числі яких і Україна, повідомляє Вести.

"З 19 липня Ірландія приєднається до підходу ЄС щодо несуттєвих подорожей в ЄС з третіх країн, - йдеться в повідомленні.

Якщо у мандрівника є підтвердження вакцинації, йому не потрібно буде проходити тестування і карантин, пов'язані з подорожами.

При відсутності підтвердження вакцинації необхідно буде надати докази негативного результату ПЛР-тесту, зробленого за 72 годин до прибуття в країну. Після цього необхідно пройти карантин і здати другий ПЛР-тест.

Перед приїздом до Ірландії всім мандрівникам необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму.