Огляд експонатів виставки "Зброя та безпека-2021"

Сьогодні в Києві стартувала виставка «Зброя та базпека-2021», на якій свої самі передові розробки в області військових технологій привозять сотні компаній. І по головним експонатів якої можна відстежити тренди, за якими буде розвиватися озброєння ЗСУ на найближчі роки, повідомляє Autoconsulting.

Нинішня виставка залишила двояке враження, особливо враховуючи, що йде вже 8 рік війни.

Так, видно явний прогрес у приватних компаній, які на цю виставку навіть виступили об'єднаним стендом під егідою Національної асоціації оборонної промисловості (Науд).

Зокрема, «Українська бронетехніка» представила мобільний міномет, змонтований на шасі ББМ «Варта». Його особливість у швидкій розгортанні батареї і згортання після залпу (15-30 секунд). Крім того. Мобільний міномет має цифрову наводку і забезпечує високу точність стрілянини. Існує різновид міномета калібру 120 мм і 82 мм.

При цьому, сам носій озброєнь залишився броньованим по класу Stanag-4569 і екіпаж залишається захищений. Задній відсік, де розташована сама платформа з мінометом і запасом боєприпасів - тент. Пам'ятається, аналогічну розробку кілька років тому пропонували і в «Богдан Моторс» на базі Барс-8 і вона навіть пройшла випробування і була прийнята на озброєння, але потім щось не склалося. В «Українській бронетехніці» бачать великі перспективи в експорті подібних комплексів.

Та й броньовані «Варта» та «Новатор» теж викликали інтерес у іноземних аташе. До того ж, у цій бронетехніки з'явився новий бойовий модуль. А на базі "Новатора" був представлений комплекс для запуску розвідувального ударного безпілотника.

Ще одна розробка - САУ «Богдана», яку з великою помпою анонсували кілька років тому, має шанси все ж доїхати до військових. На стенді підприємства Краматорська КЗТС пишалися новим обладнанням, яке дозволить робити висококласні нарізні стволи калібру 155 мм для «Богдани».

Ну а на стендах «Укроборонпрому» особливого приводу для оптимізму ми не помітили. Так, знову був представлений модернізований БТР-4, який вже набув статусу серійного. Київський бронетанковий завод показав версію БТР-3ДА, Гордістю стенду був самий передовий український танк БМ «Оплот». А КБ «Луч» демонстрував макети не тільки комплексу берегової охорони «Нептун» (вперше вже на шасі Tatra), але і вперше показав український протововоздушний ракетний комплекс ЗРК-СД, який теж будуть базувати на шасі Tatra. Саме шасі 8х8 з броньованої кабіною також демонструвалося на виставці.

А ось з базовим і основним автомобілем для української армії - повна непонятка. Якось на виставці не було чіткої ясності з головним вантажівкою ВСУ на найближчі роки. На чому будуть базувати свої нові розробки українські зброярі? Дійшло навіть до курйозів, коли поруч зі стендом «Укроборонпрому» одне підприємство привезло автомобіль постановки радіоперешкод на ... КАМАЗі-4310.

Але є і хороші новини. АвтоКрАЗ - живий і навіть представив на виставці кілька своїх моделей. Так, в павільйоні демонструвався повнопривідний тягач КрАЗ-6510 ТІ 6х6, призначений для транспортування важкої армійської техніки.

А на вуличній експозиції можна було побачити безкапотну і безрамний бронеавтомобіль КрАЗ-Халк, а також шасі 8х8 КрАЗ-7634. Саме на ньому був змонтований перша пускова установка РК «Нептун». І її «АвтоКрАЗ» знову запропонував військовим і виробникам озброєнь.

Як повідомив генеральний директор «АвтоКрАЗу» Роман Черняк: «Підприємство жваво і працює, нам вдалося зберегти виробничі потужності і ми завершуємо неприємну процедуру реструктуризації боргів та банкрутства. У «КрАЗу» є контракти, які дозволять нам вийти на точку беззбитковості і ми маємо намір знову брати участь в поставках техніки для української армії».

Участь «АвтоКрАЗу» у виставці генералітет сприйняв дуже позитивно. Раз у раз до стенду компанії підходили командувачі і цікавилися можливістю поставок вантажівок. Так, що КрАЗ - виживе. Правда, не завдяки, а всупереч.

Несподіванкою стала відсутність на виставці відразу двох компаній - ВКФ «Практика» та «Богдан Моторс». Без їх експозицій явно програла і сама виставка, тим більше, що їм є, що показати.

Однак відчувалося, що у багатьох приватних компаній вичерпався первинний ентузіазм без державних закупівель та вони все більше орієнтуються на іноземних замовників. Лише небагато змогли пробитися в Держзамовлення-2021, так і політика теж часто заважає. А між тим, Україні варто все-таки розраховувати на свій оборонний комплекс і на своїх виробників. Якихось серйозних озброєнь союзники Україні за 8 років так і не поставили і основна частина нової техніки - це був наш ВПК.