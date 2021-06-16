Євросоюз схвалив новий пакет санкцій проти Білорусі

Євросоюз схвалив новий пакет санкцій проти Білорусі

Посли країн Євросоюзу 16 червня схвалили новий пакет санкцій проти Білорусі. Зокрема, під обмеження потрапили відповідальні за інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair та затриманням журналіста Романа Протасевича.﻿ Про це, посилаючись на брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, повідомляє 24 Канал.

"Посли ЄС щойно схвалили заборони на видачу віз і заморожування активів 78 людей і 7 організацій, відповідальних за репресії в Білорусі та примусову посадку рейсу Ryanair 23 травня,", – написав журналіст.

Йозвяк уточнив, що публікація санкційного списку очікується в офіційному журналі ЄС 21 червня.

Нагадаємо, раніше самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко висловив сумніви щодо запровадження ЄС секторальних санкцій, які поширювалися б на транзит російського газу до країн Євросоюзу.

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