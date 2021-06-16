Євросоюз схвалив новий пакет санкцій проти Білорусі

Посли країн Євросоюзу 16 червня схвалили новий пакет санкцій проти Білорусі. Зокрема, під обмеження потрапили відповідальні за інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair та затриманням журналіста Романа Протасевича.﻿ Про це, посилаючись на брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, повідомляє 24 Канал.

"Посли ЄС щойно схвалили заборони на видачу віз і заморожування активів 78 людей і 7 організацій, відповідальних за репресії в Білорусі та примусову посадку рейсу Ryanair 23 травня," , – написав журналіст.

Йозвяк уточнив, що публікація санкційного списку очікується в офіційному журналі ЄС 21 червня.

Нагадаємо, раніше самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко висловив сумніви щодо запровадження ЄС секторальних санкцій, які поширювалися б на транзит російського газу до країн Євросоюзу.