НБУ запровадив нові правила переказу грошей із картки на картку
В Україні всі банки повинні будуть ускладнити процедуру переказів, щоб шахраї не змогли перехопити одноразові коди для підтвердження операцій. Відповідну постанову розробив НБУ, повідомляє Деловая столица.
У новому коді повинно бути щонайменше вісім символів.
Сам пароль діятиме тільки 10 хвилин, якщо не ввести його за цей час, доведеться вводити новий.
Як буде відбуватися переказ:
- запит на переказ грошей потрібно буде оформляти в інтернет-банкінгу;
- на телефон прийде код, який потрібно буде ввести для підтвердження (не менш ніж 8 символів);
- тільки після введення коду банк проведе операцію.
Відзначимо, деякі банки і зараз можуть використовувати код для підтвердження операції завдовжки у 8 символів, також пароль може бути одноразовим. Згідно з рішенням НБУ, тепер такі критерії безпеки стануть обовʼязковими для всіх банківських установ без винятку.