НБУ запровадив нові правила переказу грошей із картки на картку

В Україні всі банки повинні будуть ускладнити процедуру переказів, щоб шахраї не змогли перехопити одноразові коди для підтвердження операцій. Відповідну постанову розробив НБУ, повідомляє Деловая столица.

У новому коді повинно бути щонайменше вісім символів.

Сам пароль діятиме тільки 10 хвилин, якщо не ввести його за цей час, доведеться вводити новий.

Як буде відбуватися переказ:

запит на переказ грошей потрібно буде оформляти в інтернет-банкінгу;

на телефон прийде код, який потрібно буде ввести для підтвердження (не менш ніж 8 символів);

тільки після введення коду банк проведе операцію.

Відзначимо, деякі банки і зараз можуть використовувати код для підтвердження операції завдовжки у 8 символів, також пароль може бути одноразовим. Згідно з рішенням НБУ, тепер такі критерії безпеки стануть обовʼязковими для всіх банківських установ без винятку.