В Індії відкривають Тадж-Махал та інші культурні пам'ятки

Влада Індії з середи відкриває Тадж-Махал та інші історичні пам'ятки й музеї, які були закриті через обмеження для боротьби з розповсюдженням коронавірусу COVID-19, посилаючись на індійські ЗМІ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні міністерство культури дозволило Археологічній службі Індії відкрити всі пам'ятки з 16 червня 2021 року", – наводить джерело слова міністра культури й туризму країни Прахлада Сінгх Пателя.

Зазначається, що відвідувачі пам'яток матимуть дотримуватися заходів проти COVID-19. У Тадж-Махал пускатимуть не більше ніж 650 осіб за день, біля входу у мавзолей перевірятимуть температуру і наявність масок.

Загалом за час пандемії в Індії зафіксовано понад 29,6 млн випадків коронавірусу, більше ніж 379,6 тис. померли.

В Індії за останню добу виявили 62,2 тис. нових випадків зараження, тоді як у квітні й травні в цій країні реєстрували майже 400 тис. нових випадків щодня.