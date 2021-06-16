Що зараз відбувається на АвтоКрАЗі

На виставці «Зброя та безпека 2021» Кременчуцький автозавод (КрАЗ) представив відразу кілька моделей. Серед них був повнопривідний тягач КрАЗ-6510ТЕ, бронеавтомобіль КрАЗ-Халк і шасі для монтажу ракетних установок КРАЗ-7634 НЕ. Притому, всі вони були представлені під КрАЗовскімі прапорами, повідомляє Autoconsulting.

Чи означає це, що підприємству вдалося вибратися з затяжного періоду банкрутства?

Про ситуацію на підприємстві та його новинки на виставці попросив розповісти генерального директора «АвтоКрАЗу» Романа Черняка. Ось його інтерв'ю:

Зауважимо, що під час виставки до експозиції КрАЗа раз у раз підходили військові і генерали і задавали приблизно однаковий питання: «Коли КрАЗ відновить поставки техніки?».

Як повідомив Роман Черняк, завод продовжує працювати і сьогодні випускає до 20 автомобілів на місяць. До кінця року «АвтоКрАЗ» має намір вийти із затяжної процедури банкрутства і реструктуризації боргових зобов'язань, що дасть новий поштовх до розвитку. У планах наростити випуск вантажівок до 50 шт\місяць. Великою підмогою став довгостроковий «американський контракт» з постачання різних армійських автомобілів. Цей контракт дозволить заводу вийти на точку беззбитковості. Але крім нього є й інші контракти для поставок техніки на експорт.

Також Краз запропонує свої самоскиди для масштабної програми дорожнього будівництва в Україні.

Фінансове оздоровлення підприємства і програма модернізації виробництва дозволить КрАЗу повернутися і до постапвкам техніки для української армії. По крайней мере, Роман Черняк упевнений, що скоро все зміниться і в Міноборони зрозуміють якій техніці потрібно давати пріоритет.

Як бачимо, з Кременчука почали надходити хороші новини. КрАЗ - живий і продовжує працювати.