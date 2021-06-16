Fitch поліпшило прогноз світових цін на нафту та газ

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings поліпшило прогноз середньорічної ціни нафти марки Brent у 2021 році до 63 доларів за барель. У березні агентство очікувало 58 доларів за барель, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться у випуску Global Economic Outlook (GEO) агентства за червень 2021 року.

Крім того, Fitch поліпшило прогноз на 2022 рік до 55 доларів барель з 53 доларів.

Прогноз підвищений у зв'язку з більш високими цінами з початку року, дефіцитом на ринку, викликаним відновленням попиту й обмеженою пропозицією з країн ОПЕК+ і посиленням фінансової дисципліни в США.

"Підвищення спотових цін на газ викликане низькими запасами газу в сховищах, високим попитом в Азії і відновленням попиту в Європі" , - йдеться в прогнозі.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings поліпшило прогноз зростання світової економіки у 2021 році до 6,3%. У березні агентство очікувало зростання на 6,1% після падіння на 3,4% у 2020 році.

Як повідомляло РБК-Україна, фактична ціна реалізації нафти, конденсату в травні 2021 року в Україні становить 13 257,02 гривень за тонну. Це на 30,9% більше, ніж у грудні минулого року (10 127,43 гривень за тонну).