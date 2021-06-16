Території Конча-Заспи, Залісся та півострова Бірючий відкриють для відпочинку

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував відкриття доступу громадян для відпочинку на об'єктах державної власності, серед них - спортивний об'єкт на ВДНГ, території Конча-Заспи, Залісся та півострова Бірючий, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Один з об'єктів на ВДНГ, який ми закінчимо вже в цьому році, - це величезний і унікальний в цілому для Європи спортивний кластер. Він будується в рамках програми президента "Велике будівництво". У цьому кластері буде urban-парк, навіть є в планах віддаленої перспективи і басейн, зони для прогулянок, пробіжок.

І головне - все це буде готово до 24 серпня, до Дня незалежності України", - заявив Тимошенко під час виступу на всеукраїнському форумі" Україна 30. Економіка без олігархів ".

Він зазначив, що в даний час на об'єкті тривають підготовчі роботи.

"З дня на день почнеться будівництво цього спортивного кластера", - сказав він.

"Ми це робить тому, що сподіваємося, що цей об'єкт ніколи не піде на приватизацію, але ми повинні його розвивати для максимально відкритого доступу туди громадян і, по-друге, щоб держава заробляла з цього кошти в бюджет", - додав Тимошенко.

Крім того, за його словами, вже фактично відкрито доступ громадян до півострова Бірючий, де фактично знаходиться літня резиденція президента.

"Тепер це великий еко-парк на березі моря", - сказав він.

На півострові, як уточнив Тимошенко, починається оновлення інфраструктури, будуються літні будиночки, басейн комплекс, туристичні маршрути.

В Залісся, яке знаходиться на балансі Управління справами президента, також вже відкрито для громадян.

"Ви купуєте квиток і приїжджаєте", - розповів заступник керівника Офісу президента.

Він зазначив, що в даний час йде процес трансформації території Залісся в національний природний парк, там створюються кластери з зонами, де можна буде побудувати готелі, розробляється проектна документація.

Тимошенко додав, що в планах - відкрити територію Конча-Заспи.