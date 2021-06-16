Території Конча-Заспи, Залісся та півострова Бірючий відкриють для відпочинку
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував відкриття доступу громадян для відпочинку на об'єктах державної власності, серед них - спортивний об'єкт на ВДНГ, території Конча-Заспи, Залісся та півострова Бірючий, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Один з об'єктів на ВДНГ, який ми закінчимо вже в цьому році, - це величезний і унікальний в цілому для Європи спортивний кластер. Він будується в рамках програми президента "Велике будівництво". У цьому кластері буде urban-парк, навіть є в планах віддаленої перспективи і басейн, зони для прогулянок, пробіжок.
І головне - все це буде готово до 24 серпня, до Дня незалежності України", - заявив Тимошенко під час виступу на всеукраїнському форумі" Україна 30. Економіка без олігархів ".
Він зазначив, що в даний час на об'єкті тривають підготовчі роботи.
"З дня на день почнеться будівництво цього спортивного кластера", - сказав він.
"Ми це робить тому, що сподіваємося, що цей об'єкт ніколи не піде на приватизацію, але ми повинні його розвивати для максимально відкритого доступу туди громадян і, по-друге, щоб держава заробляла з цього кошти в бюджет", - додав Тимошенко.
Крім того, за його словами, вже фактично відкрито доступ громадян до півострова Бірючий, де фактично знаходиться літня резиденція президента.
"Тепер це великий еко-парк на березі моря", - сказав він.
На півострові, як уточнив Тимошенко, починається оновлення інфраструктури, будуються літні будиночки, басейн комплекс, туристичні маршрути.
В Залісся, яке знаходиться на балансі Управління справами президента, також вже відкрито для громадян.
"Ви купуєте квиток і приїжджаєте", - розповів заступник керівника Офісу президента.
Він зазначив, що в даний час йде процес трансформації території Залісся в національний природний парк, там створюються кластери з зонами, де можна буде побудувати готелі, розробляється проектна документація.
Тимошенко додав, що в планах - відкрити територію Конча-Заспи.
"За дорученням президента зараз йде аудит договорів тих, хто в даний час проживає в Конча-Заспі. Думаю, ні для кого не секрет, яким буде результат і що через кілька місяців почнеться їх виїзд. Після аудиту ми розробимо територію, де можна буде відпочити . Ми відкриємо територію Конча-Заспи для людей", - резюмував він.