CEO MicroStrategy розповів про майбутнє біткоїна

Генеральний директор MicroStrategy Майкл Сейлор описав роль криптовалют у майбутньому цифровому світі і роз'яснив бізнес-стратегію компанії в ефірі CNBC, повідомляє ForkLog.

Відповідаючи на питання, чому розробник аналітичного ПО для бізнесу продовжує купувати біткоїн, він зауважив, що це стало однією зі стратегій компанії. Провідну криптовалюту він назвав «цифровим золотом у великій технологічній мережі».

«MicroStrategy - перша компанія, яка проводить голландський аукціон або викуповує акції для покупки біткоїна. Ми першими запропонували конвертований борг для придбання криптовалюти. Минулого тижня ми стали першою фірмою, яка запропонувала пріоритетний забезпечений борг під цю мету", - підкреслив Сейлор.

За його словами, покупка біткоїна збільшила силу бренду MicroStrategy «в 100 разів», попередній квартал став кращим для основного бізнесу за останнє десятиліття - продажі ПО зросли на 10%.

Навіть якщо акції компанії і стали сприймати як аналог ETF на основі цифрового золота, Сейлор вважає, що папери фірми мають незаперечні переваги. По-перше, Microstrategy може переводити в криптовалюту грошовий потік від продажу ПО. По-друге, має можливість залучати боргове фінансування.

Щодо біткоїн-максималізму і можливої диверсифікації вкладень у віртуальні валюти, Сейлор заявив:

«Біткоїн - це найбільша і домінуюча мережа цифрової власності. Думайте про це як про гігантські квартали в кіберпросторовому Манхеттені. Потім у вас є цифрова валюта, як Tether і стейблкоїни. Вони будуть подібні до CBDC-доларів. Також ви маєте цифрові програми, такі як Ethereum».

Він додав, що «Ethereum хоче дематеріалізувати будівлі JP Morgan, банківські установи та всі біржі».

«Усім цим речам є місце, якщо їх правильно зрозуміти», - резюмував Сейлор.

Однак він припустив, що в найближчому майбутньому Microstrategy не зробить кроків з купівлі Ethereum або будь-яких інших криптоактивів.