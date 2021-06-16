S&P покращило прогноз кредитного рейтингу Укрзалізниці

Міжнародне рейтингове агентство S&P (Standard & Poor's) змінило прогноз кредитного рейтингу АТ "Укрзалізниця" (УЗ) з "негативного" на "позитивний, повідомляє Интерфакс-Украина.

Як говориться в повідомленні агентства, це пов'язано з тим, що в травні УЗ фіналізувала угоду з АТ "Ощадбанк" про часткові зміни графіка погашення заборгованості перед банком. Згідно з новими умовами, основна сума платежу в розмірі $116 млн, яка повинна була бути проведена 31 травня, тепер рівномірно розподілена.