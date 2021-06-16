S&P покращило прогноз кредитного рейтингу Укрзалізниці
Міжнародне рейтингове агентство S&P (Standard & Poor's) змінило прогноз кредитного рейтингу АТ "Укрзалізниця" (УЗ) з "негативного" на "позитивний, повідомляє Интерфакс-Украина.
Як говориться в повідомленні агентства, це пов'язано з тим, що в травні УЗ фіналізувала угоду з АТ "Ощадбанк" про часткові зміни графіка погашення заборгованості перед банком. Згідно з новими умовами, основна сума платежу в розмірі $116 млн, яка повинна була бути проведена 31 травня, тепер рівномірно розподілена.
"Не дивлячись на потенційний тиск з боку судових розглядів, новий графік платежів Ощадбанку знизив тиск на ліквідність, але він залишається чутливим до макроекономічних змін і збільшення вантажопотоків ... Ми очікуємо, що УЗ зробить своєчасну виплату останнього платежу в розмірі $50 млн за єврооблігаціями 2021 року у вересні. Тому ми підтвердили наш довгостроковий кредитний рейтинг емітента "CCC" і видалили його зі списку CreditWatch, куди він був поміщений з негативними наслідками 21 квітня", - зазначає агентство.