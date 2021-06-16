Ф'юрі та Уайлдер влаштували неймовірну дуель поглядів

У Лос-Анджелесі пройшла пресконференція присвячена третьому поєдинку Тайсона Ф'юрі і Деонтея Уайлдера. Бій за титул чемпіона WBC в суперважкій вазі відбудеться 24 липня на арені T-Mobile в Лас-Вегасі, повідомляє Сегодня.

Для розігріву свого бою боксери влаштували дуель поглядів. Вона тривала майже два раунди – 5 хвилин 27 секунд! Першим не витримав Уайлдер і відвів погляд.

Відзначимо, що в грудні 2018 року бій Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер завершився внічию. А в лютому 2020 року британець нокаутував американця і відібрав у того пояс WBC в суперважкій вазі.

На рахунку Тайсона Ф'юрі 31 поєдинок в професійному боксі, в тому числі 30 перемог (21 нокаутом) і одна нічия. У Деонтея Уайлдера 42 перемоги (41 нокаутом), одна поразка і одна нічия.