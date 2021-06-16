ФДМУ переніс приватизацію шести обленерго та Одеського припортового заводу

Фонд держмайна змінив графік приватизації шести обленерго, що залишилися у власності держави, і Одеського припортового заводу (ОПЗ). Процедуру перенесли з другого півріччя 2021-го на перше півріччя 2022, повідомив заступник голови ФДМ Тарас Єлейко під час форуму "Україна.30, повідомляє UBR.

Згідно з оновленим графіком, конкурси з продажу обленерго призначені на березень наступного року, ОПЗ пустять з молотка дещо пізніше.

За словами заступника голови ФДМ, наприкінці літа 2021 року планується конкурс з продажу Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, до кінця вересня - Першого Київського машинобудівного заводу (раніше "Більшовик"), а до кінця року - столичного "Президент-готелю".

Зі свого боку виконавчий директор UkraineInvest Сергій Цивкач розповів, що стартова ціна заводу "Більшовик" на приватизаційному аукціоні визначена в $ 45-55 млн, початкова ціна "Президент-готелю" - $ 12 млн.

Нагадаємо, наприкінці березня на позачерговому засіданні Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №4543 щодо об'єктів великої приватизації. Президент Володимир Зеленський підписав документ 29 квітня. Планувалося, що розблокування продажу великих об'єктів допоможе виконати план надходжень до держбюджету від приватизації, який на цей рік встановлено на рівні 12 млрд грн. Закон набрав чинності 1 травня.