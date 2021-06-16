Зеленський вважає, що "СП-2" відверне співтовариство від ситуації на Донбасі
Президент України Володимир Зеленський вважає, що коли почне роботу газопровід "Північний потік-2", який Росія готується запустити до кінця року, це відверне світове співтовариство від ситуації на Донбасі, повідомляє Страна.ua.
"Коли буде "Північний потік-2", можна буде тим чи іншим шляхом заблокувати як ситуацію щодо постачання газу в Україну, так і транзит через Україну, всі будуть говорити про це питання і всі будуть забувати про питання Донбасу.
Або штовхати нас до вирішення цього питання через діалог, як кажуть наші російські колеги, з "представниками Донбасу" - "ЛНР", "ДНР". З ними розмовляйте, це вони, ми ні до чого. Тобто вони (РФ) вже в риториці відходять від того, що вони є стороною і суб'єктом цієї війни, стороною конфлікту", - сказав український лідер.