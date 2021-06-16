Зеленський вважає, що "СП-2" відверне співтовариство від ситуації на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський вважає, що коли почне роботу газопровід "Північний потік-2", який Росія готується запустити до кінця року, це відверне світове співтовариство від ситуації на Донбасі, повідомляє Страна.ua.

"Коли буде "Північний потік-2", можна буде тим чи іншим шляхом заблокувати як ситуацію щодо постачання газу в Україну, так і транзит через Україну, всі будуть говорити про це питання і всі будуть забувати про питання Донбасу.