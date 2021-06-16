Знайшли ще одну шкоду пасивного куріння

Найбільше дослідження, проведене у Франції, додало до списку небезпеки пасивного куріння ще одну загрозу: ймовірність розвитку ревматоїдного артриту у жінок, що мали вплив тютюнового диму. У тому числі у тих, хто ніколи не курив, повідомляє 24 Канал.

Щоб відстежити потенційний зв'язок пасивного куріння і ревматоїдного артриту, вчені скористалися результатами дослідження, яке проводилося у Франції з 1990 року.

Як відбувалося дослідження

У ньому брали участь близько 80 тисяч дорослих жінок, середній вік склав 49 років. Через 11,7 року наглядового періоду ревматоїдний артрит діагностували у 698 учасниць.

Автори дослідження оцінили вплив пасивного куріння на підставі анкет учасниць, в яких вони відповідали на питання про те, як часто стикались з тютюновим димом в дитинстві та скільки проводять часу в одному приміщенні з людьми, які курять.

Вплив пасивного куріння

Після цього вчені розділили жінок на групи в залежності від того, чи курять вони самі та чи був у них цей досвід раніше, після чого скорегували дані з урахуванням різних факторів, включаючи індекс маси тіла і рівень освіти.