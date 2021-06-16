Росія зобов'язала громадян до вакцинації

Головний санітарний лікар Москви розпорядився розпочати обов'язкову вакцинацію від коронавірусу серед працівників сфери освіти, охорони здоров'я та послуг у зв'язку зі стрімким поширенням нового штаму Дельта (так званого "індійського, повідомляє Лівий берег.

"Ситуація щодо нової коронавірусної інфекції у Москві погіршується, при аналізі захворюваності встановлено, що частіше хворіють люди працездатного віку від 18 до 60 років, питома вага яких становить 60%.

Відзначається зростання числа хворих серед осіб, які активно відвідують громадські місця і користуються громадським транспортом. За соціальним статусом з числа хворих: працююче населення - 73%, діти - 13%, пенсіонери - 14%", - йдеться в документі.

У зв'язку з цим у Москві оголосили часткову обов'язкову вакцинацію. Керівники організацій і підприємці повинні до 15 липня організувати вакцинацію хоча б першим компонентом вакцини не менше 60% співробітників.

Обов'язковій вакцинації підлягають люди, що працюють в сферах торгівлі, салонах краси і фітнес-клубах, громадського харчування, громадського транспорту і таксі, освіти, охорони здоров'я та інших.

Нагадаємо, що в Національній академії наук побоюються, що спалах ковіду з Росії перейде на Україну.

Про штам коронавірусу Дельта відомо, що він у 1,6 раза заразніший, ніж штам Альфа (вперше знайдений у Великій Британії), у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації.