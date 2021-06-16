5 порад нейробіолога: Чим замінити таблетки для поліпшення роботи мозку

Таблетки для стимуляції діяльності мозку не будуть ефективними, якщо у вашій дієті не дістає певних речовин. Наприклад, використовувані в лікуванні нарколепсії препарати в рекламі заявлені як «таблетки для розуму», але це не зовсім відповідає реальності. У короткостроковій перспективі може здатися, що ноонотропи поліпшили вашу уважність і бадьорість, але на розум вони ніяк не впливають, повідомляє Econet.

Ноотропи - це препарати для стимуляції розумової діяльності. Але так чи вони ефективні, як нам хотілося б? Нейробіологи пропонують корисну альтернативу цій групі медикаментів для підтримки функцій мозку. З метою поліпшення когнітивних здібностей постарайтеся не приймати медикаменти, а прислухатися до цих рекомендацій.

1. Вживайте більше корисних жирів і пийте більше води

Мозок складається в основному з жирів і води. Логічно, що для нормальної роботи йому потрібні корисні жири і достатнє зволоження. Є великий перелік досліджень про позитивний вплив жирної кислоти омега-3, яка міститься в рибі (вегани отримують схожі речовини з водоростей). У таких продуктах як авокадо, горіхи і насіння, присутній жирна кислота омега-6 і ще ряд корисних мікроелементів, вітамінів і мінералів. Фахівці довели, що кокосове масло також покращує функції мозку.

2. Пийте зелений чай

Багато нейрометаболические стимулятори містять L-теанін. Масова частка даної речовини висока в зеленому чаї. L-теанін стимулює активність нейромедіатора ГАМК, який знижує рівень занепокоєння. Відповідні дослідження свідчать, що, в поєднанні з кофеїном (він теж присутній в складі зеленого чаю) L-теанін може покращувати концентрацію. У чаї мате міститься досить катехина EGCG - природного антиоксиданту, який сприяє продовженню життя мозкових клітин.

3. Вводите в раціон більше продуктів, багатих антиоксидантами

Антиоксиданти протистоять негативному дії вільних радикалів. Антиоксиданти - це не тільки боротьба з онкологічними захворюваннями, вони допомагають боротися зі зниженням активності мозку. У список антиоксидантів включені флавоноїди та вітаміни С і Е. Результати спеціальних досліджень свідчать, що антиоксиданти гальмують небажані процеси, запущені вільними радикалами. Хороше джерело антиоксидантів - це ягоди та бобові.

4. Збільшити вживання вітамінів групи В

Вітаміни групи В (особливо В6 і В12) дуже потрібні для повноцінного функціонування мозку. Їх брак негативно впливає на когнітивні функції, настрій і нейропластічності. В6 присутній в таких продуктах як курячі яйця, морква, солодка картопля, шпинат і цільні зерна. У моменти стресу і перевантажень рекомендується приймати вітаміни групи B в таблетках, в цілях уберегтися від фізичної втоми і психологічного вигорання.

5. Зведіть до мінімуму стрес

Намагайтеся підтримувати функціонування мозку, але не переживайте через це. Певний рівень стресу може бути корисний, але в серйозній стресовій ситуації розумова діяльність страждає.

Існує маса дієвих способів знизити рівень занепокоєння. Ось один з них - магнієва ванна пару раз в тиждень або відповідний спрей перед сном. Сьогодні 75% населення відчувають брак магнію. Чим сильніше психологічний тиск, тим більше втрати цієї речовини. Одночасно магній допомагає регулювати рівень кортизолу - гормону стресу.

Мозок може і не мати безмежних пізнавальних ресурсів, але не треба думати, що цю проблему допоможуть вирішити медикаменти. Розвивайте корисні щоденні звички й збалансуйте свій раціон - це допоможе стимулювати когнітивні здібності.