У "Слузі народу" розповіли, чи планується відставка Авакова

У Верховній Раді на сьогодні немає постанов про відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ України. Про це заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Мені здається, жодних предметних подань немає у Верховній Раді щодо цього. Є якась постанова "Голосу", але ми так і не розуміємо, чи є вона насправді ... Щодо Авакова, я думаю, що якщо будуть якісь ініціативи у вигляді постанов, то ви (журналісти - ІФ) першими про це дізнаєтесь. Але поки що я не чув таких розмов і не бачив таких постанов", - сказав Корнієнко журналістам на брифінгу в середу.

Як повідомлялося, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Офісі президента обговорюють можливість відправити у відставку міністра МВС Арсена Авакова, і це питання може бути порушене на наступній сесії Верховної Ради, яка стартує у вересні.