Зеленський спрогнозував терміни надходження нового траншу від МВФ

Україна розраховує на отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) цієї осені, але в разі його відсутності у країні не буде глобальних проблем, повідомляє Дiлова Столиця.

Про це в інтервʼю західним ЗМІ заявив президент Володимир Зеленський з посиланням на сайт голови держави.

За його словами, транш МВФ важливий для економічної стабільності та інвестиційного клімату.

"Тому ми обовʼязково зробимо те, що пообіцяли. Я думаю, що на початку осені або восени буде транш. Термінами займається уряд" , — зазначив Зеленський.

У той же час він підкреслив, що і без траншу Україна впорається.