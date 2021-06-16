В Україні з'явився серйозний суперник Skoda Octavia

Марка JAC вперше за довгий час вивела на український ринок не кросовер або пікап, а звичайну легковик - ліфтбек під назвою JAC J7. Даний автомобіль дебютував в 2019 році, і вже тоді його прозвали «небезпечним» конкурентом Skoda Octavia, повідомляє АвтоПортал.

JAC J7 - це передньопривідний ліфтбек D-класу, який за розмірами трохи більше бестселера з Млада-Болеслава (покоління А8): в довжину він досягає 4 775 мм, в ширину - 1820 мм, а в висоту - тисяча чотиреста дев'яносто-дві мм. Обсяг багажника - 540 літрів (а ось тут він програє Октавії А8, на її рахунку - 578 л).

Шасі JAC J7 зі стійками McPherson спереду і багаторичажка ззаду, гальмівні механізми - дискові (по колу). Заявлений кліренс при повному завантаженні - 145 мм, колеса - 17 дюймові. Дизайн автомобіля не дарма складно назвати «китайським»: його розробляв італієць Даніел Гальона, який раніше працював в Alfa Romeo, а вже як 10 років працювати в європейському дизайн-центрі JAC.

Під капотом JAC J7 - 1,5-літровий турбомотор віддачею 136 л.с. і 200 Нм. Інших агрегатів не передбачено. Зате трансмісій дві на вибір - 6МКПП або варіатор. Крім того, у автомобіля пара комплектацій (Сomfort і Luxury), і вже в базі він непогано обладнаний.

Так, «на старті» у автомобіля заявлено: повністю світлодіодна оптика, кондиціонер, обігрів дзеркал і передніх крісел, цифрова приборка, мультимедіа з великим дисплеєм, камера заднього виду, круїз-контроль, а також комплекс активних систем безпеки (з системою допомоги при старті в гору і руху на спуску). Такий автомобіль йде на механіці, його ціна - 517 000 грн.

У більш дорогому виконанні до цього списку також додаються: панорамний люк, датчик світла і дощу, допосвещеніе салону, шкіряне кермо і обробка сидінь кожзамом, датчики паркування, поліпшену аудіосистему, запуск мотора з кнопки. Замість кондиціонера тут вже передбачений клімат-контроль, плюс покупець може розраховувати не на «механіку», а коробку CVT. Ціна JAC J7 Luxury - 560 625 грн.

Також за доплату в 11 500 грн для обох комплектацій є двоколірні оформлення кузова (чорний дах).

Новинка вже представлена в дилерських центрах марки.

Коментар:

Дійсно, JAC J7 може стати хорошим пропозицією на ринку. Це гідний суперник Skoda Octavia. Звичайно, на стороні Шкоди бренд і перевірене роками якість, але Джаку є що сказати - великі розміри, більш багате оснащення, не менше яскравий дизайн. Що стосується подальшого перепродажу, не виключено, що через кілька років цей автомобіль також буде непогано цінуватися на вторинному ринку. Все-таки зараз вже пішли не ті «китайці», яких ми знали раніше.