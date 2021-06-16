У Таїланді серед вакцинованих розігрують корів

Кури, корови, оплачувана відпустка, навіть квартира за мільйон доларів - це призи, які пропонують від Таїланду до Індонезії і Гонконгу для тих, хто проходить вакцинацію від COVID-19, пишуть іноземні ЗМІ.

Оскільки в останні тижні все більше варіантів вірусу викликали сплеск захворюваності в Південно-Східній Азії, влада почала пропонувати незвичайні призи за вакцинацію.

У таїландському районі, де більшість жителів займаються розведенням великої рогатої худоби, влада в цьому місяці оголосила розіграш корів, який миттєво став хітом серед місцевих жителів і спонукав їх вакцинуватися.

Більше 50% з 1400 жителів району - багато людей похилого віку та представники груп високого ризику - зареєструвалися для отримання вакцини.

Нагадаємо, що з 66 мільйонів населення Таїланду тільки 4,76 мільйона отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19.