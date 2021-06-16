Двоє "слуг" влаштували в Раді "сеанс масажу"

Народний депутат фракції "Слуги народу" Андрій Задорожний під час засідання Верховної Ради 16 червня масажував спину своєму колезі по фракції та сусіду Михайлу Новікову, повідомляє Ділова столиця.

Зауважимо, що обидва нардепи доволі поважного віку. Так, Задорожному наприкінці травня виповнилося 53 роки, а от його товаришу у листопаді виповниться вже 56 років. Вочевидь, плідна законотворча діяльність, яка передбачає здебільшого сидячий спосіб життя, дається взнаки.

На відео видно, як "слуга" Задорожний лівою рукою обережно, якщо не сказати лагідно, мне спину Новікову, натискаючи на больові точки. Під час "мануального сеансу" нардепи активно спілкуються.

Діяльність Новікова та Задорожного у Раді не повʼязана із медициною.