У Києві припинено діяльність конвертцентру з мільярдним обігом

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно з працівниками Офісу великих платників податків ДФС за процесуального керівництва Київської міської прокуратури в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах викрили масштабний центр мінімізації податків, повідомляє УНИАН.

Встановлено, що організована група осіб, зареєструвала на ім’я підставних осіб ряд суб’єктів господарювання у м. Києві, Київській, Донецькій, Миколаївській, Львівській та інших областях з метою організації діяльності масштабного транзитно-конвертаційного центру, йдеться у повідомленні прес-служби ДФС.

В подальшому фіктивні товариства використовувалися для надання підприємствам реального сектору економіки послуг з ухилення від оподаткування, з формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість, переведення безготівкових коштів підприємств в готівку.

Податковий кредит підприємств транзитно-конвертаційної групи формувався за рахунок підприємств-імпортерів та підприємств реального сектору економіки, які мають в обігу готівкові кошти, за відповідну плату в розмірі 3-8% від суми наданих послуг.

Надалі через ланцюг підприємств ТКГ здійснювалась підміна номенклатури ТМЦ необхідної для "вигодонабувачів". Проконвертовані таким чином кошти поверталися службовим особам підприємств реального сектора економіки за виключенням 8-13% від обороту, що слугували винагородою за надані послуги.

Більшість підприємств були зареєстровані в Донецьку та Донецькій області. Основними "вигодонабувачами" були будівельні та сільсько-господарські підприємства. Вже встановлено, що фігуранти умисно ухилились від сплати податків на суму понад 31 млн гривень. Загальний орієнтовний обсяг проконвертованих коштів за 2020-2021 р.р. склав понад 1 млрд грн.

Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків у членів організованої групи, причетних до протиправної діяльності. Під час одного з обшуків, охорона офісного центру, розташованого у центрі Києва, чинила опір співробітникам податкової міліції.

Загалом за наслідками обшуків виявлено та вилучено 130 тисяч доларів США готівкою (в еквіваленті понад 3,5 млн гривень), печатки СГД, задіяних у протиправних схемах, та засоби зв’язку, якими користувались зловмисники. Досудове розслідування триває, - повідомляють в ДФС.