Вагітна Катя Осадча приголомшила яскравим образом

Українська телеведуча Катя Осадча похизувалася стильним аутфітом. Вона постала перед камерами у помаранчевому піджаку та зі стильним головним аксесуаром в тон, повідомляє 24 Канал.

Катя Осадча вагітна третьою дитиною, але продовжує активно працювати та знімати програми про світське життя. Знаменитість ділиться зірковими новинами з шанувальниками, а також в кожному випуску своєї програми демонструє ефектні аутфіти.

Яскравий look Каті Осадчої

Нещодавно Катерина побувала на відкритті нової резиденції найпопулярніших українських блогерів. Ведуча позувала разом із колегами – Лесею Нікітюк, Аллою Костромічовою. Вагітна Осадча постала перед об'єктивом телекамери у чорних класичних штанах і білій футболці, поверх якої одягнула помаранчевий піджак.

З прикрас Катя обрала стильний масивний ланцюжок. На обличчі вона зробила макіяж темними тінями на повіках і коричневою помадою на губах.

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