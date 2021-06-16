Перша країна ЄС достроково запустила COVID-сертифікати

Бельгія сьогодні, 16 червня 2021 року, достроково в тестовому режимі запустила сертифікати COVID-19, які повинні полегшити пересування по Європейському союзу. ﻿Про це, посилаючись на твіт голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, повідомляє УНІАН.

"Європейський COVID-сертифікат почне діяти з 1 липня, однак якщо ви як країни-члени (ЄС – прим. ред.) хочете, ви можете запровадити їх раніше добровільно. І це те, що зробила Бельгія, яка відсьогодні дозволяє подорожувати з цими сертифікатами. Тож кожен, хто повністю вакцинований або має негативний результат тесту, або одужав від коронавірусу, може отримати його", – сказала вона, продемонструвавши свій COVID-сертифікат на смартфоні.

При цьому глава Єврокомісії повідомила, що вже 15 країн ЄС почали видавати сертифікати вакцинації, а до 1 липня всі 27 країн ЄС повинні приєднатися до системи.