Договору про Україну без України не буде, – Зеленський про зустріч Байдена й Путіна

Президент України Володимир Зеленський дав розгорнуте інтерв'ю трьом закордонним виданням – Agence France-Presse, Reuters і Associated Press. Повний текст опублікував Офіс президента﻿.

Гарант, коментуючи зустріч лідерів США і Росії, запевнив, що "про домовленості про Україну без України" мови не йде. Однак повністю уникнути впливу на країну ззовні не вийде.

"Щодо класичного виразу "Не вирішуйте за Україну без України" – я вважаю, що це дуже справедливо. Але це абсолютно не працює. Як би не прагнули ті чи інші чиновники в Україні, ЄС, ті чи інші глави держав. Гостре питання Донбасу – і вони будуть про це говорити. Вважаю, що нічого страшного в цьому немає", – зазначив Зеленський.

Також президент радий, що відбувся телефонний дзвінок із Джо Байденом, хоча вважає, що зустріч була б кращою.

"Я завжди запрошую західних лідерів – приїжджайте, будь ласка, і відвідаємо разом Донбас. Вони приїжджають і запитують: що, серйозно? Тобто це говорить про те, що інформаційна політика не збігається з реальністю. Тому була б бажана наша зустріч до саміту президентів РФ і США. Це був би тільки плюс до позицій Президента Сполучених Штатів", – підкреслив Зеленський.

Потім гарант перейшов на російську мову і в досить різкій манері висловився щодо російського бачення вирішення конфлікту між державами.

"Ми з вами розуміємо – чесно кажучи, яка агенда (порядок денний - прим. ред.)? Вийди на вулицю у нас, я думаю, що і в Росії, і всі точно знають, що відбувається. Все чітко розуміють – є війна, вона на Донбасі. Всі розуміють, хто окупував Крим, всі розуміють, хто допомагає сепаратистам", – упевнений Зеленський.

Він додав, що представники і України, і Росії – дорослі люди, а тому повинні розуміти, які питання для обговорення в пріоритеті: спочатку потрібно закінчити війну, а потім говорити про мову та релігію, на яких акцентують в РФ.