Українці відправляться на Запорожці в Монако (відео)

Команда ентузіастів з України підготувала ЗАЗ-966 для поїздки в Монако. Там автомобіль візьме участь в ралі Монте-Карло - таке з легендарним 966-м станеться вперше, повідомляє АвтоПортал.

Як говориться в сюжеті 2+2, дозвіл на участь в гонці команда чекала цілих 6 років. Домогтися цього виявилося не просто: на змагання можуть бути заявлені тільки ті класичні машини, які брали участь в ралі Монте-Карло до 1965 року (сама ж гонка проводиться з 1911 року). Для Запорожця зробили виняток - на честь 60-річчя моделі. Тепер його чекають на ралі Монте-Карло 2022, яке пройде на початку наступного року.

Важлива умова участь в гонці - автомобіль повинен перебувати в повністю оригінальному стані. Для цього ЗАЗ повністю розібрали, пофарбували і знову зібрали. Двигун машини працює як годинник.

Перед тим, як 966-й відправиться своїм ходом на південь Франції (а це, на хвилиночку 2 400 км), його грунтовно протестують: машина проїде чи не через всю Україну, Молдову, Румунію. Всього - більше 3 000 км.

Всього ж в ралі Монте-Карло візьмуть участь три автомобілі з України. Два інших ще перебувають стадії підготовки.

Відзначимо, що ЗАЗ-966 випускався в 1966-1972 роках. Автомобіль оснащувався 1,2-літровим 40-сильним двигуном і 4МКПП. Розгін до 100 км/год - 32 сек, максимальна швидкість - 120 км/год.