Рада збереться на позачергові засідання
Заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук прогнозує, що Верховна Рада після 29 червня збиратиметься на позачергові пленарні засідання з великим порядком денним, і не виключає, що найближчої п'ятниці теж може відбутися позачергове засідання парламенту, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Я думаю, ми будемо проводити позачергові засідання з більшим порядком денним на тижні з 29 червня", - сказала Кравчук журналістам у середу в Києві.
Вона зазначила, що, можливо, такі позачергові пленарні засідання ініціюватиме, зокрема, і президент.
За її словами, на цих пленарних засіданнях будуть розглянуті злободенні проекти, серед них - законопроект про національний спротив.
Кравчук також нагадала, що народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") зібрав необхідну кількість голосів за проведення позачергового засідання з пропозицією розглянути звернення парламенту до Конгресу США про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО.
"Процедурно, протягом трьох днів воно має бути скликане. Попередньо, наскільки я знаю, це може бути у п'ятницю, але до цього ще повинен комітет зібратися", - сказала вона.