Рада збереться на позачергові засідання

Заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук прогнозує, що Верховна Рада після 29 червня збиратиметься на позачергові пленарні засідання з великим порядком денним, і не виключає, що найближчої п'ятниці теж може відбутися позачергове засідання парламенту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, ми будемо проводити позачергові засідання з більшим порядком денним на тижні з 29 червня", - сказала Кравчук журналістам у середу в Києві.

Вона зазначила, що, можливо, такі позачергові пленарні засідання ініціюватиме, зокрема, і президент.

За її словами, на цих пленарних засіданнях будуть розглянуті злободенні проекти, серед них - законопроект про національний спротив.

Кравчук також нагадала, що народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") зібрав необхідну кількість голосів за проведення позачергового засідання з пропозицією розглянути звернення парламенту до Конгресу США про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО.