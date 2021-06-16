Віруючі запустили флешмоб у відповідь на слова Зеленського

Сьогодні віруючі Української православної церкви вирішили оголосити однойменний інтернет-флешмоб у відповідь на коментар Володимира Зеленського про молитовне стояння парафіян, в якому президент назвав протестуючих віруючих - бабусями в кепочках ОПЗЖ, повідомляє Страна.ua.

"З огляду на, що президент Зеленський так дистанціювався від питань Церкви, не побачив сьогодні 20000 мирян УПЦ різного віку, а лише "бабусь в жовтих кепочках ОПЗЖ", нам потрібна ваша допомога. Щоб допомогти йому побачити очевидне.

Отже, флешмоб! Давайте всі разом підемо на сторінку Зеленського в Facebook і накидаємо туди посилання, відео та фото молитовного стояння з хештегом # бабулі_в_кепочках і # желтие_кепочкі + закликаємо уважно придивитися і вибачитися перед тисячами віруючих УПЦ" , - йдеться в повідомленні.

Крім цього, організатори каналу закликають учасників публікувати фото з молитовного стояння на своїй сторінці Facebook і в коментарях на сторінці президента з такими проханнями: "Володимире Олександровичу, знайдіть бабулю в жовтій кепочці" або "Я теж бабуля в жовтій кепочці".

Нагадаємо, 15 червня під стінами Верховної Ради віруючі УПЦ передали народним депутатам звернення з закликом зупинити гоніння на Українську православну церкву і законопроекти, які повинні скасувати дискримінуючі УПЦ закони.