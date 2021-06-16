Страховий поліс на автомобіль тепер доступний через е-кабінет

В Україні в електронному кабінеті водія на сайті Міністерства внутрішній справ з’явилася можливість замовити страховий поліс на автомобіль. Тепер укласти договір страхування авто можна буде онлайн, повідомляє Обозреватель.

Відповідно не потрібно буде їхати для цього в офіс чи чекати доставку. Про це iнформує сайт МВС﻿.

Там також розповіли, що за 2 тижні до закінчення терміну дії страхового полісу буде змінюватися колір його позначки, що означатиме потребу оформити новий. Але попередній договір все одно буде діяти до закінчення свого терміну.

Крім того, у МВС ввели знижку для громадян пільгових категорій. Вони можуть замовити страхові поліси за нижчою ціною, але потрібно вказати документ, який підтвердить пільгу.

У відомстві нагадали, що в електронному кабінеті водія можна: