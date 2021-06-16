Зустріч Байдена й Путіна у Швейцарії: пряма трансляція

Сьогодні, 16 червня, пройде зустріч лідерів США і Росії Джо Байдена та Володимира Путіна у Швейцарії.

Це перша зустріч лідерів двох країн. Вони планують обговорити загальносвітові проблеми та питання взаємодії держав. Серед іншого, може прозвучати й тема російської агресії щодо України.

Байден і Путін будуть розмовляти за закритими дверима, а потім окремо один від одного дадуть пресконференції. Кінцевим елементом зустрічі буде пресконференція президента Швейцарії Гі Пармелена.