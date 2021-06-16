Новий Nissan Qashqai відправився у виробництво

У лютому цього року офіційно дебютував новий Nissan Qashqai 2021. Тепер же компактний крос третього покоління став на конвеєр, повідомляє АвтоПортал.

Завод Ніссан в Англії

Виробництво нового Кашка налагодили на заводі Ніссан в Сандерленді, Великобританія. Цьому підприємству вже 35 років, і останні 14 років тут випускають Qashqai. Однак запуск новинки можна назвати простим або легким: для цього компанії довелося грунтовно модернізувати складальний майданчик, вклавши в неї 400 млн фунтів стерлінгів (465,5 млн євро в актуальному курсу). Зокрема, в кузовний цех було встановлено 117 нових роботів, які працюють з алюмінієм і високоміцної статтю - тими компонентами, що застосовуються в новому Кашкай.

На даний момент англійська завод Ніссан вже випустив понад 3,5 млн штук Nissan Qashqai. Підприємство пишається тим, що саме ця модель стала наймасовішим авто британського виробництва.

Nissan Qashqai 2021

Новий Кашкай - це у всіх відносини європейський автомобіль. І справа не тільки у виробничій локації: тут же, в Старому Світі, кросовер і розробляли (втім, з попередниками - та ж історія). Зі зміною поколінь автомобіль змінився в дизайні, виріс в розмірах, пішов на крок вперед по частині оснащення. А ще він на 60 кг «схуд» (за рахунок алюмінієвих панелей кузова).

Габарити Nissan Qashqai 2021 - 4425х1838х1635 мм (35, 32 і 10 мм відповідно), розмір колісної бази - 2666 мм (20 мм). У плані дизайну автомобіль став більш незграбним, спереду прописалася більш характерні грати радіатора і надтонка оптика. На борту ж стало більше місця, а на передній панелі прописалася 12,3-дюймова віртуальна приборка і 9-дюймовий тачскрін медіакомплексу NissanConnect. Обсяг багажника виріс на 50 л.

Двигуни Nissan Qashqai - виключно бензинові, дизелів не передбачено в принципі. Також є гібридна установка типу e-Power. ДВС представлені 1,3-літровим двигуном, доступних в двох потужностях - 140 і 160 к.с. Перший варіант йде тільки в поєднанні з переднім приводом і «механікою», другий - з системою 4х4, МКПП або варіатором. Що стосується гібрида, в ньому головну роль виконує 190-сильний електромотор, а ось 1,5-літровому 157-сильному бензиновому агрегату відведена роль генератора - він лише виробляє електрику.

В оснащення машини входить фірмовий комплекс асистентів (читай, частковий автопілот) ProPilot.

Купити Nissan Qashqai 2021 можна буде пізніше в цьому році. Всього покупцям запропонують 11 варіантів забарвлення кузова і 5 двоколірних комбінацій.