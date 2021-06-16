Косметолог розповіла, кому протипоказано засмагати

Прагнення отримати у відпустці красиву літню засмагу може обернутися проблемами не тільки із зовнішнім виглядом, але і зі здоров'ям. Засмагати треба обережно - це загальне правило для всіх, але є категорії людей, яким приймати сонячні ванни протипоказано, повідомляє Російська газета.

Косметолог Анна Кугук розповіла, що не варто ризикувати з засмагою після певних процедур. Перш за все, до них відносяться маніпуляції по очищенню шкіри, стоншуючи епідерміс. Якщо після таких процедур довго перебувати на сонці, на шкірі можуть з'явитися пігментні плями. Чи не менше двох тижнів треба постаратися обмежувати своє перебування на відкритих просторах і триматися в тіні.

Косметичні засоби, до складу яких входять кислоти, експерти радять наносити на ніч. А ще краще застосовувати їх не влітку, а восени або взимку, коли сонце менш активно. Якщо все-таки період їх використання припав на теплу пору року, засмагати теж не варто.

Є ще одне протипоказання - деякі захворювання шкіри. Анна Кугук розповіла, що аутоімунні хвороби, наприклад, розацеа, є протипоказанням для засмаги.

Медики рекомендують наносити на шкіру захисні креми, це допоможе вберегти її від сонячних опіків.