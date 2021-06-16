Вчені з'ясували причину виникнення тромбів після COVID-19

Вчені з Університету медичних наук RCSI визначили, яким чином у хворих на коронавірус утворюється тромбоз, повідомляє Кореспондент.

Дослідники проаналізували зразки крові у пацієнтів з діагнозом COVID-19 з клініки Бомонт в Дубліні і з'ясували, що причиною тромбозу є якийсь фактор фон Віллебранда. Це молекула, що відповідає за згортання крові. У інфікованих коронавірусом спостерігалося сильне порушення балансу між даною молекулою і її білком ADAMTS13.

Зокрема, експерти відзначили більш високий рівень ADAMTS13.

"Наше дослідження допомагає зрозуміти механізми, які провокують серйозні тромби у пацієнтом з коронавірусом. Це допоможе в розробці більш ефективних методів лікування", - зазначив автор дослідження, доктор Джеймі О'Салліван.

Нагадаємо, раніше у багатьох пацієнтів з COVID-19 фіксувалися випадки порушення згортання крові. За словами експертів, кожен п'ятий випадок коронавірусної інфекції супроводжується порушенням згортання крові, наслідком якого є венозна тромбоемболія.

Медики припускають, що причиною частого утворення тромбів в організмі пацієнтів з COVID-19 є надмірне згортання крові, гіперкоагуляція, яку вони пов'язують із запальною реакцією, що виникає в ході захворювання.