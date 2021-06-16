Pegasus Airlines запустить денні рейси з Анкари до Києва

Турецький лоукостер Pegasus Airlines з 1 липня запустить денні рейси зі столиці Туреччини Анкари в київський аеропорт Бориспіль, повідомляє Avianews.

Авіакомпанія буде здійснювати ці перельоти три рази в тиждень - по вівторках, четвергах і суботах. Рейси внесені до розкладу до 28 жовтня 2021 року, коли закінчується літня навігація.

Аеропорт Бориспіль уже підтвердив слоти - тимчасові проміжки, в які можуть літати літаки.

Літак Pegasus Airlines буде вилітати з Анкари о 10:10 і прибуватиме до Києва о 12:15, з Києва - о 13:05 з прибуттям до Анкари о 15:10. Такий графік дозволяє відразу заселитися в готель по прильоту.

Мінімальна ціна авіаквитків починається від $ 46 в одну сторону, від $ 93 туди-назад. Найдешевший тариф включає перевезення тільки одного місця ручної поклажі. Його вага може бути будь-яким, але габарити повинні знаходитися в межах 55х40х20 см за параметрами довжина, ширина, глибина.

Зараз Pegasus Airlines літає між Києвом і Анкарою щодня в нічний час. Таким чином, після збільшення частоти польотів загальне число рейсів авіакомпанії на маршруті становитиме 10 в тиждень.

Розклад рейсів Анкара-Київ Pegasus Airlines:

Анкара 10:10 → Київ 12:15, вівторок, четвер, субота - new

Анкара 00:05 → Київ 2:15, щодня

Розклад рейсів Київ-Анкара Pegasus Airlines:

Київ 13:05 → Анкара 15:10, вівторок, четвер, субота - new

Київ 2:55 → Анкара 5:00, щодня

Крім Pegasus Airlines, польоти за маршрутом Київ-Анкара виконує лоукост-підрозділ Turkish Airlines - Anadolujet. Цей авіаперевізник включає в ціну всіх квитків багаж і холодне харчування.