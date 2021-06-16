Україна здобула 15 нагород на Олімпіаді геніїв у США

Учні Малої академії наук вибороли 15 нагород на Genius Olympiad 2021, яка відбулася у США 12 червня. Учні МАН здобули три срібні та чотири бронзові медалі, а також вісім спеціальних нагород, повідомляє Обозреватель.

Як повідомила пресслужба, нашу країну представляли 26 учасників із 25 проєктами. Цьогоріч у зв’язку із всесвітньою пандемією коронавірусу захід проходив онлайн. Україна стала лідером Олімпіади за кількістю поданих заявок, за що отримала спеціальну нагороду.

"Медалі на Genius Olympiad – вже традиція для України. Але цього року ми перевершили самі себе: отримали рекордну кількість нагород за всю історію участі України у конкурсі – 15 нагород в різних номінаціях. Для юних науковців участь у Genius Olympiad – це важливий і вагомий здобуток та чудовий старт для подальшої наукової кар’єри" , – каже заступник директора з управління стратегічними проєктами та міжнародних відносин МАН Євген Кудрявець.

Так, срібну медаль на Олімпіаді здобула Олена Коваленко, яка винайшла екологічне джерело енергії. Розроблений нею апарат перетворює коливання гілок дерев на електричний струм.

Олена Коваленко винайшла екологічне джерело енергії. Джерело: Пресслужба МАН

Ще одне срібло – у Аліни Любаєвої – за фотопроєкт "НІ – пустелі з ПЕТ-пляшок". Дівчина описала масштабність проблеми та показала наслідки подальшої бездіяльності, зобразивши на світлині майбутнє дітей, якщо кожен не усвідомить важливість змін.

Аліна Любаєва отримала срібло. Джерело: Пресслужба МАН

Третій срібний призер – Мирослав Бур – написав есе про майбутнє людства, посилаючись на прогнози науковців, та привернув увагу до змін клімату.

Мирослав Бур написав есе про майбутнє людства. Джерело: Пресслужба МАН

"Мета Genius Olympiad – покращити розуміння глобальних екологічних проблем, тому усі представлені проєкти, незалежно від секції, повинні мати екологічне спрямування. Приємно, що наші учні підходять до висвітлення і вирішення екологічних проблем не тільки з наукової точки зору, а й з творчої – через фотопроєкти, есе, мистецькі твори. Таким чином значно зростають шанси достукатись до якомога більшої кількості людей і разом вирішити важливі для людства питання", – зазначив Є.﻿ Кудрявець .

Мета Genius Olympiad – покращити розуміння глобальних екологічних проблем. Джерело: Пресслужба МАН

Бронза – у Олександра Шарлая, який дослідив вплив теплового стресу на процеси перекисного окиснення ліпідів та активність аскорбат пероксидази у Nicotiana tabacum. Простіше – результати проєкту дають змогу створити рослини, стійкі до глобального потепління. Яна Грицишин отримала бронзову медаль за оцінку екологічної значимості гідроелектротанцій в Україні з використанням біомаркерів двостулкового молюска. А Владислав Петров – за очищувач водної поверхні від сміття з використанням сонячної енергії. Розробка бронзової призерки Вікторії Панченко допоможе очистити річки природними способами та без механічного втручання в екосистему. Це новий тип водних очисних споруд – наплавне біоплато понтонного типу.

Спеціальні призи на Genius Olympiad отримали наступні проєкти від учнів МАН: карта рослин-алергенів, економічно рентабельна технологія переробки відпрацьованих первинних хімічних джерел струму, система опалення приміщень та підігріву води "Біорактор", нітрогеновмісний сорбент, батареї на алюміній-повітряній основі, новий тип екологічно безпечної дорожньої інфраструктури для динамічної зарядки електромобілів та інші.

Спеціальні призи на Genius Olympiad також отримала низка проєктів від учнів МАН. Джерело: Пресслужба МАН

Довідка. Genius Olympiad – найбільший у світі конкурс наукових проєктів екологічного спрямування. Змагання відбувається у кількох номінаціях:

наука – розв’язує проблеми екології за допомогою наукових знань та методів;

робототехніка – демонструє роль інженерії у розв’язанні глобальних екологічних проблем;

бізнес – розвиває екологічну свідомість бізнесу і просуває ідеї зеленої економіки;

креативне письмо – поширює знання про глобальні екологічні проблеми в літературі;

мистецтво – підвищує екологічну свідомість за допомогою музики та образотворчого мистецтва.

У 2021 році у Genius Olympiad взяли участь понад 1400 учасників з 84 країн світу.