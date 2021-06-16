Кабмін запропонує ВР виділити додаткові кошти на закупівлю вакцин

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін пропонуватиме Верховній Раді виділити додаткові 1,4 млрд грн на програму боротьби з коронавірусом, зокрема на закупівлю вакцин, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Уряд пропонуватиме Верховній Раді виділити додаткові 1,4 млрд грн на програму боротьби з коронавірусом, зокрема на закупівлю вакцин. Сьогодні ми схвалили відповідний законопроект, щоб уникнути в подальшому проблем із фінансуванням", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.

Прем'єр нагадав, що загалом в Україні є домовленості на постачання понад 40 млн доз у 2021 році, частину цих постачань уже оплачено, а щодо іншої частини вносять аванси.