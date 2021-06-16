Названо найбільш слабохарактерні знаки Зодіаку

Астрологи назвали п'ять знаків Зодіаку, які не можуть відмовляти іншим, повідомляє УНИАН.

Риби

Мрійливі Риби бажання інших ставлять вище своїх. Найчастіше їм простіше погодитися з оточуючими, ніж доводити свою точку зору.

Рак

Це сімейний знак Зодіаку, який готовий піклуватися про своїх рідних і близьких постійно. При цьому часто він зовсім забуває про себе і свої потреби.

Терези

Ви готові дарувати людям щастя і радість, навіть на шкоду собі. А якщо раптом щось піде не так як вам подобається, то ви вважаєте це нормою.

Водолій

Водолії частіше відмовчуються, ніж влазять в суперечки. В цілому їм це і не потрібно, якщо вони не бачать перспективи.

Діва

Ви любите критикувати інших. Але навіть якщо хтось з вами не погодиться, то це не стане для вас проблемою.