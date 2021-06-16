Названо найбільш слабохарактерні знаки Зодіаку

Названо найбільш слабохарактерні знаки Зодіаку

Астрологи назвали п'ять знаків Зодіаку, які не можуть відмовляти іншим, повідомляє УНИАН.

Риби

Мрійливі Риби бажання інших ставлять вище своїх. Найчастіше їм простіше погодитися з оточуючими, ніж доводити свою точку зору.

Рак

Це сімейний знак Зодіаку, який готовий піклуватися про своїх рідних і близьких постійно. При цьому часто він зовсім забуває про себе і свої потреби.

Терези

Ви готові дарувати людям щастя і радість, навіть на шкоду собі. А якщо раптом щось піде не так як вам подобається, то ви вважаєте це нормою.

Водолій

Водолії частіше відмовчуються, ніж влазять в суперечки. В цілому їм це і не потрібно, якщо вони не бачать перспективи.

Діва

Ви любите критикувати інших. Але навіть якщо хтось з вами не погодиться, то це не стане для вас проблемою.

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