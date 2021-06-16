У "Слузі народу" відреагували на розкол у фракції "Голос"

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що у парламенті мають залишатися представники "канонічного" "Голосу", а 10 представників фракції мають скласти мандат народного депутата, повідомляє УНИАН.

Він зазначив, що необхідно виконувати українське законодавство, і якщо є заяви про вихід, то це має бути вихід з фракції "Голос", відповідно, складення депутатського мандату, і до парламенту увійдуть наступні за списком представники партії "Голос".

"Якщо ти говориш, що ти виходиш звідкись, то треба виходити. Бо знаєте, як буває на вечірці - ти так виходиш, але не виходиш. І всі думають, що ти вже пішов, а ти ще не пішов і там ще ходиш дві години…" , - зауважив перший заступник голови фракції "СН".

Також Корнієнко вважає, що 10 депутатів з "Голосу" мають скласти мандат.

"Мандат на стіл, заяву, і зала (йдеться про парламентську залу, тобто про голосування народних депутатів) підтримає (це рішення)" , - наголосив він.

Депутат зазначив, що в такому разі до парламенту прийдуть нові члени партії "Голос".

За його словами, "ці хлопці і дівчата - фахові" та "патріотичні класні люди" , і вони можуть "їхати по країні і створювати нову партію разом із Сергієм Притулою" .

"А в Раді нехай працюють представники канонічного "Голосу" , - сказав Корнієнко.

Він зауважив, що "оскільки з партії "Слуга народу" опоненти не можуть "гризтися" , то наші опоненти змушені вже між собою "гризтися".

Нагадаємо, 7 червня Притула оголосив, що залишає "Голос" і розкритикував керівництво партії.