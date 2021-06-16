У "Слузі народу" відреагували на розкол у фракції "Голос"
Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що у парламенті мають залишатися представники "канонічного" "Голосу", а 10 представників фракції мають скласти мандат народного депутата, повідомляє УНИАН.
Він зазначив, що необхідно виконувати українське законодавство, і якщо є заяви про вихід, то це має бути вихід з фракції "Голос", відповідно, складення депутатського мандату, і до парламенту увійдуть наступні за списком представники партії "Голос".
"Якщо ти говориш, що ти виходиш звідкись, то треба виходити. Бо знаєте, як буває на вечірці - ти так виходиш, але не виходиш. І всі думають, що ти вже пішов, а ти ще не пішов і там ще ходиш дві години…", - зауважив перший заступник голови фракції "СН".
Також Корнієнко вважає, що 10 депутатів з "Голосу" мають скласти мандат.
"Мандат на стіл, заяву, і зала (йдеться про парламентську залу, тобто про голосування народних депутатів) підтримає (це рішення)", - наголосив він.
Депутат зазначив, що в такому разі до парламенту прийдуть нові члени партії "Голос".
За його словами,
"ці хлопці і дівчата - фахові" та
"патріотичні класні люди", і вони можуть
"їхати по країні і створювати нову партію разом із Сергієм Притулою".
"А в Раді нехай працюють представники канонічного "Голосу", - сказав Корнієнко.
Він зауважив, що
"оскільки з партії "Слуга народу" опоненти не можуть
"гризтися", то наші опоненти змушені вже між собою
"гризтися".
Нагадаємо, 7 червня Притула оголосив, що залишає "Голос" і розкритикував керівництво партії.