Світоліна сенсаційно програла матч росіянці

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№6 WTA) не змогла пройти стадію 1/8 на турнірі в Берліні, який проходить на трав'яному покритті, повідомляє УНИАН.

До 1/8 Еліна потрапила автоматично, минувши поєдинки 1/16 фіналу. Світоліна поступилася росіянці Катерині Александровій (№34 WTA). У дев'ятому геймі другого сету українка мала сім сетболів на подачі, але реалізувати їх не змогла.

Еліна Світоліна - Катерина Александрова - 4:6, 5:7

Це була п'ята особиста зустріч тенісисток - до цього Світоліна не програвала Александровій.

Кривдниця Еліни в 1/4 фіналу поміряється силами з Беліндою Бенчіч зі Швейцарії (№12 WTA) або Петрою Мартич з Хорватії (№25 WTA).

Еліна Світоліна: результати у 2021 році