Білий дім витратив на журналістів в Женеві майже $1 мільйон

Білий дім вже витратив більше грошей на журналістів, ніж для оточення президента: готелі, оренда автомобілів, інтернет-лінії і багато іншого вже коштували понад 900 тисяч доларів. Дехто з журналістів зможе переночувати в Intercontinental, інші - в Beau-Rivage, Metropole, повідомляє Вести.

Білий дім організовує поїздки американських журналістів, які є членами Асоціації кореспондентів Білого дому. Пізніше уряд США переклав витрати на засоби масової інформації - американські ЗМІ розглядають це як необхідну умову для незалежного висвітлення подій.

В цілому саміт лідерів Росії і США приніс непогані гроші Женевським готельєрам. Тільки американці забронювали кімнати і конференц-зали на 1,2 мільйона доларів. Добра половина цього йде на Intercontinental. На другому місці Beau-Rivage з ціною близько 180 000 доларів за номери американських журналістів.