Зарплати в регіонах: скільки у травні заробили голови ОДА

В Офісі президента анонсували чергову заміну очільників обласних адміністрацій. За словами заступника керівника ОПУ Кирила Тимошенка, з деякими областями «є проблеми» і туди вже шукають кандидатів, повідомляє Слово і діло.

Поки що лишається тільки гадати, з ким же з місцевої влади мають намір попрощатися.

Пропонуємо подивитися, скільки у травні заробили чинні голови ОДА.

Інфографіка Слово і діло

Найвища зарплата, як і раніше у керівника Луганської обладміністрації Сергія Гайдая – 102 тис. 692 грн: оклад, надбавки та індексація. На другому місці голова Донецької ОДА Павло Кириленко, йому нарахували 100 тис. 628 грн, зокрема грошове забезпечення військового.

Голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко за минулий місяць заробила 84 тис. 749 грн, включаючи відрядження і лікарняні у зв'язку із вагітністю.

Трохи більше 57 тис. нарахували керівнику Черкаської ОДА Олександру Скічку, голові Закарпатської ОДА Анатолію Полоскову, голові Київської ОДА Василю Володіну і керівнику Чернівецької обладміністрації Сергію Осадчуку.

Найменше у травні заробив Максим Козицький, який очолює Львівську обладміністрацію – 42 тис. 511 грн. Ще не нараховували в минулому місяці зарплату Марії Чорній, яку тільки 27 травня президент призначив головою Кіровоградської ОДА.