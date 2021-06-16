Цікавий локдаун: в Німеччині встановлено рекорд народжуваності

Під час першого локдауну в ЗМІ курсували повідомлення про те, що у Франції люди запасаються презервативами й вином, а в Німеччині – борошном і туалетним папером. Те, що засоби контрацепції під час пандемії у німців не мали підвищеного попиту, побічно підтверджує й актуальна статистика, повідомляє DW.

У березні 2021 року рівень народжуваності в Німеччині досяг рекордного показника за останні 20 років, заявили у Федеральному статистичному відомстві у Вісбадені. У цьому місяці в Німеччині на світ з'явилися майже 66 тисяч немовлят. Останній раз кількість новонароджених перевищила 65 тисяч в березні 1998 року.

Німецькі статистики, правда, пояснюють такий бебі-бум не самою пандемією і пов'язаними з нею обмеженнями, а навпаки – послабленнями, зробленими після першого локдауну в травні минулого року. Нагадаємо, що тоді Німеччина стала поступово виходити з жорсткого карантину.

Зростання рівня народжуваності намітилося вже в лютому 2021 року. А ось на початку року показники залишалися незмінними в порівнянні з минулим роком, що дає німецьким статистикам підставу говорити про те, що сам локдаун не привів до бебі-буму.

Поки Федеральне статистичне відомство у Вісбадені опублікувало тільки попередні цифри. Точні дані, які, за словами статистиків, можуть виявитися ще вище, будуть доступні в липні поточного року.