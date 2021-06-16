Сірі заощадження легалізують. Чи потрібно всім подавати декларації?

Вийти з тіні та легально витрачати гроші – це головний принцип податкової амністії. Закон про неї прийняли депутати Верховної Ради. Якщо у вас є заощадження або майно, яке придбали за сірі гроші, можна буде сплатити податок і таким чином уникнути покарання, повідомляє Сегодня.

Чи означає це, що декларації тепер потрібно подавати всім без винятку? Ні. Всі, хто отримує легальний дохід, не повинні платити ніяких додаткових податків.

Щоб потрапити під амністію, потрібно буде заповнити декларацію і сплатити збір. Скільки саме, залежить від того, де розташований будинок або квартира, в якому банку зберігаються гроші.

Тим, кто має сірі заощадження, амністія дозволить вільно використовувати свої гроші. Тому що з минулого року в Україні посилили контроль при операціях на суму понад 400 тисяч гривень. Наприклад, при покупці квартири у нотаріуса можуть виникнути питання.

"Коли ти просто купуєш щось в магазині, питань до тебе не виникає. Але коли збираєшся придбати будинок, земельну ділянку або той же автомобіль, можуть виникнути питання. Це вже цінна купівля, і ти маєш підтвердити, що у коштів легальне походження, за них сплачені всі податки", – пояснив директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.

Ставки і терміни податкової амністії

Закон передбачає, що за майно, яке знаходиться в Україні або гроші на рахунках у вітчизняних банках треба заплатити 5% відсотків, за закордонні активи – 9%.

При цьому і без декларації вважатимуть законними:

квартиру площею до 120 кв. метрів;

будинок до 240 кв. м;

автомобіль, дешевше в 2,25 млн гривень;

заощадження до 400 тис. гривень.

Податкова амністія вводиться на рік – з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022.

Скористатися податковою амністією не зможуть чиновники – щоб не легалізувати корупційні статки. Заборона діє для всіх, хто працював на державних посадах в останні 15 років.